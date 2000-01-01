22.05 15:25 MIGnews.com

"В распоряжении Ирана - арсенал, угрожающий Европе"

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Ибрагим Аль-Амин, редактор ливанской газеты Al-Akhbar, связанной с “Хизбаллой” и сирийским режимом, опубликовал большую статью “Война с Ираном: Наша страна не останется в стороне”.Аль-Амин пишет, что на настоящий момент неясно, какова позиция американской администрации в кампании против Ирана, но ее союзники - Израиль, Саудовская Аравия и Эмираты призывают нанести по Ирану сильный удар. Признаков войны еще нет, но приготовления на местах продолжаются.Аль-Амин считает, что существует аналогия между желанием Израиля нанести удар по "Хизбалле" и опасением того, что цена окажется слишком высокой, и желанием США нанести удар по Ирану, которое сдерживается такими же опасениями.Автор статьи полагает, что враги Ирана не осознают всей его мощи. Он говорит, что Иран силен в экономике, военном отношении и политике, и что в его распоряжении - большой арсенал, который может угрожать и европейским странам, и подорвать стабильность этих государств. У Ирана также много союзников в Афганистане, Сирии, Ираке и Палестине, а также в других арабских и мусульманских странах.Аль-Амин предупреждает, что в случае начала войны “Хизбалла” окажется в самом сердце конфронтации”, и обстрелы достигнут Израиля, Саудовской Аравии и Эмиратов.Амин пишет: “Политическая, военная, дипломатическая и медиа мобилизации не обязательно указывают на направление к войне, но лишь на подготовку почвы к конфронтации на нескольких различных аренах, что не обязательно приведет к окончательному решению”.Амин подчеркивает: “Те, кто выступает за войну предполагают, что имеют дело с Ираном тридцатилетней давности, и ошибаются, думая, что руководство готово на все для выживания режима. С их точки зрения, точно также, как имам Хомейни в прошлом веке решил прекратить войну в Ираке, иранское руководство отступит, если на него достаточно сильно надавить. Но они не видят тех сильных карт, которые держит Иран. Иран сегодня в сотни раз сильнее в военном, политическом и экономическом отношениях, его влияние неизмеримо возросло. У него есть возможности, позволяющие, невзирая ни на какие трудности, бороться с блокадой и со всеми ее последствиями. Даже Европа относится к Ирану по другому, и Вашингтон не найдет поддержки в таких странах, как Афганистан, Турция, Россия и Пакистан”.