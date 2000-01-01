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КНДР назвала Джо Байдена `дураком с низким IQ` 22.05 12:31   MIGnews.com

КНДР назвала Джо Байдена "дураком с низким IQ"

Северная Корея назвала Джо Байдена «дураком с низким IQ» и «слабоумным человеком» после того, как кандидат в президенты США назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тираном.

Официальное корейское центральное информационное агентство Пхеньяна в среду заявило, что бывший вице-президент США оскорбил высшее руководство страны и совершил «невыносимую и серьезную политически мотивированную провокацию».

Байден во время запуска кампании в Филадельфии в субботу обвинил президента США Дональда Трампа в ведении отношенияй с «диктаторами и тиранами».


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