22.05 11:02 MIGnews.com

Кахоль Лаван отказывается от депутатской неприкосновенности

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Члены оппозиционного блока Кахоль Лаван начали кампанию “отказа от депутатской неприкосновенности”.Депутаты, один за одним, поднимают в твиттере фотографии с подписью “отказываюсь от неприкосновенности”.Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази заявил: “Ради этой борьбы я готов заняться и твиттером. Закон об иммунитете нужен только тем, кому есть чего бояться. Мы закона не боимся, мы уважаем закон”.Примеру лидера последовали несколько членов партии, как например Йорай Лахав Харцену. Кампанию инициировала депутат Пнина Тамано-Шата. Она сообщила в твиттере: “Если я нарушу закон, я хочу, чтобы меня судили - как любого другого”.Кампания породила жесткий отпор со стороны Ликуда: “Мы заранее отказываемся от нравственных проповедей Ашкенази, который обманул на миллионы инвесторов Шемен и оставил вонючий труп, именующийся “дело Харпаза” в Генеральном штабе”. Ликуд также добавил: “Нравоучения от Ашкенази по своей ценности равны советам Бени Ганца по защите информации”.