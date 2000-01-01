Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кахоль Лаван отказывается от депутатской неприкосновенности 22.05 11:02   MIGnews.com

Кахоль Лаван отказывается от депутатской неприкосновенности

Члены оппозиционного блока Кахоль Лаван начали кампанию “отказа от депутатской неприкосновенности”.

Депутаты, один за одним, поднимают в твиттере фотографии с подписью “отказываюсь от неприкосновенности”.

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази заявил: “Ради этой борьбы я готов заняться и твиттером. Закон об иммунитете нужен только тем, кому есть чего бояться. Мы закона не боимся, мы уважаем закон”.

Примеру лидера последовали несколько членов партии, как например Йорай Лахав Харцену. Кампанию инициировала депутат Пнина Тамано-Шата. Она сообщила в твиттере: “Если я нарушу закон, я хочу, чтобы меня судили - как любого другого”.

Кампания породила жесткий отпор со стороны Ликуда: “Мы заранее отказываемся от нравственных проповедей Ашкенази, который обманул на миллионы инвесторов Шемен и оставил вонючий труп, именующийся “дело Харпаза” в Генеральном штабе”. Ликуд также добавил: “Нравоучения от Ашкенази по своей ценности равны советам Бени Ганца по защите информации”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:35
Четыре араба подозреваются в краже древностей
11:35
Яффо: исландских ненавистников Израиля встретили овацией  
10:40
В Бахрейне пройдет конференция "Мир для процветания"
10:02
Среди погибших при падении крана в Явне - репатриант
09:54
Посланник ООН: Нельзя допустить возрождение ИГ в Ираке
09:12
В Москве жестоко убита активистка еврейской общины
09:06
ЦАХАЛ арестовал 9 палестинцев, подозреваемых в терроре
08:45
В Египте ликвидированы две террористические ячейки
08:32
ЦАХАЛ задержал лидера Фронта Освобождения Палестины
08:05
Прогресс в переговорах НДИ и Ликуда
07:34
Акции китайского гиганта рухнули в преддверии запретов США
06:44
Израильтянин рассказал о страшных часах в Тегеране
06:09
На Шри-Ланке провели молитвы в память о жертвах теракта
05:14
В некоторых частях Польши хотят запретить "идеологию ЛГБТ"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus