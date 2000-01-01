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Китай попросил США 100 дней не трогать КНДР | Фото: Thinkstock22.05 12:24   MIGnews.com

Китай попросил США 100 дней не трогать КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в США попросил американского президента Дональда Трампа не предпринимать жестких действий против КНДР в течение 100 дней. Об этом пишет японское издание The Asahi Shimbun со ссылкой на японские и американские источники.

Отмечается, что за эти 100 дней КНР должна использовать свои рычаги давления на Пхеньян с целью добиться смягчения агрессивной политики Северной Кореи.

Трамп пообещал ввести санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР, если Пекин не примет жестких мер в указанный срок.

СМИ отмечает, что период в 100 дней истекает в июле, на который приходится саммит G 20 в Германии, где возможна новая встреча Си Цзиньпина и Трампа.
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