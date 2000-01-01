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flickr 22.05 08:57   MIGnews.com

Солдатам ЦАХАЛа разрешили стрелять в похитителей оружия

ЦАХАЛ расширил правила применения огнестрельного оружия в воскресенье, 21 мая. Отныне солдатам израильской армии разрешено открывать огонь по похитителям оружия или взрывчатых веществ.

Теперь к ним будут применять "протокол задержания подозреваемого", включающий стрельбу сначала в воздух, затем на поражение (по ногам). Новая инструкция действует лишь в местах, установленных распоряжением как "закрытая военная зона".

Расширение правил применения огнестрельного оружия в частности направленно на военные базы и склады вооружения, где количество краж непосредственно растет.

До сих пор солдатам было предписано задерживать похитителей без применения оружия. Однако прибегать к оружию разрешено только в случае кражи оружия на военной базе или складе.
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