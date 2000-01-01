22.05 08:43 MIGnews.com

Глава канцелярии Белого Дома не приедет в Израиль

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Глава канцелярии Белого Дома Райнс Прибус не прилетит в Израиль в составе делегации, сопровождающей президента Дональда Трампа.По окончании визита в Саудовскую Аравию Прибус прямым самолетом убыл в Вашингтон.В окружении Трампа уверяют, что отбытие Прибуса “было запланировано заранее”. и что его ждут срочные дела “по подготовке бюджета”.В то же время, по Вашингтону ползают слухи о том, что статус Прибуса упал в глазах президента, и его отправка домой отражает то, что он впал в немилость.