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Глава канцелярии Белого Дома не приедет в Израиль 22.05 08:43   MIGnews.com

Глава канцелярии Белого Дома не приедет в Израиль

Глава канцелярии Белого Дома Райнс Прибус не прилетит в Израиль в составе делегации, сопровождающей президента Дональда Трампа.

По окончании визита в Саудовскую Аравию Прибус прямым самолетом убыл в Вашингтон.

В окружении Трампа уверяют, что отбытие Прибуса “было запланировано заранее”. и что его ждут срочные дела “по подготовке бюджета”.

В то же время, по Вашингтону ползают слухи о том, что статус Прибуса упал в глазах президента, и его отправка домой отражает то, что он впал в немилость.
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