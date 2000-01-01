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flickr 22.05 08:21   MIGnews.com

Аль-Каида: визит Трампа в Эр-Рияд – предательство

Террористическая группировка "Аль-Каида" осудила визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Визит Трампа в Эр-Рияд является "еще одним примером предательства королевской семьи Саудовской Аравии, заявили джихадисты.

Напомним, что в воскресенье, 21 мая, состоялся первый официальный визит американского президента за рубеж. Вчера Трамп встретился с высокопоставленными лицами Эр-Рияда и королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

В ходе своего выступления на саммите региональных лидеров в Эр-Рияде республиканец осудил исламские террористические группировки и выразил надежду на совместную борьбу в регионе с терроризмом.

Трамп также назвал ХАМАС террористической организацией наряду с ISIS и "Аль-Каидой".
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