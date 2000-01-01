22.05 07:55 MIGnews.com

Нетаниягу: Иерусалим был освобожден, а не оккупирован

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии открытия мероприятий по случаю 50-летия освобождения Иерусалима.Церемония состоялась у подножия стен Старого города в воскресенье, 21 мая.В ходе своего выступления глава правительства подчеркнул, что Иерусалим всегда будет столицей Еврейского государства."50 лет назад была исцелена историческая рана. 50 лет назад мы вернулись в сердце нашей столицы и нашей страны, 50 лет назад мы не завоевали, мы освободили.Благодаря героизму наших бойцов и любви нашего народа Иерусалим был снова объединен, и сегодня я говорю миру ясно и четко: Иерусалим всегда был столицей Израиля. Храмовая гора и Стена Плача всегда будут под израильским суверенитетом.Мы вернулись к месту зарождения нашего народа, мы вернулись в Иерусалим, наш по праву первенства. В Иерусалиме каждый сантиметр земли полон свидетельств нашего древнего прошлого, по Иерусалиму мы поколениями проливали море слез, в Вавилоне и Толедо, в Касабланке и в Варшавском геттоНи у одного другого народа нет обычая молиться о встрече "в будущем году в Иерусалиме". Несмотря на все это, несмотря на нашу крепкую уникальную связь с Иерусалимом, есть те, кто решил отрицать эту нашу очевидную связь с ним. Они смело рисуют нас как иностранцев в нашей стране, в нашей столице.Нет, друзья. Не наша преданность Иерусалиму требует объяснения, а позорная попытка лишить нас нашей связи с Иерусалимом и суверенитета в Иерусалиме. Где были ЮНЕСКО и прочие, когда в течение 19 лет мы были лишены права свободного доступа к святым для нашего народа местам? Почему они не подавали голоса, когда в Восточном Иерусалиме уничтожались все следы еврейского существования? Перед лицом такого лицемерия, который, к сожалению, достигает нереальных высот, мы будем и впредь изо всех сил настаивать на правде: Иерусалим всегда был национальной столицей только еврейского народа, и никакого другого.Нам не нужно объяснять свое присутствие в Иерусалиме. Мы не должны извиняться за это. Мы находимся в Иерусалиме по праву, абсолютному праву" – заявил Биньямин Нетаниягу.