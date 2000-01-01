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Напрямую из Эр-Рияда: Тамп летит в Израиль 22.05 07:13   MIGnews.com

Напрямую из Эр-Рияда: Тамп летит в Израиль

В 12:15 23 мая Air Force 1 с президентом США Дональдом Трампом и его антуражем на борту приземлится в международном аэропорту Бен-Гурион.

Трамп летит напрямую из Эр-Рияда.

Трампа встретят премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его окружение. Из аэропорта Трамп будет доставлен на комплекс вокзала Иерусалима вертолетом. Все автомобили и бизнесы из комплекса эвакуированы, он останется закрытым до завтрашней ночи.

В 13:00 Трамп прибудет в дворец президента Израиля, где его примет президент Ривлин с супругой. В 14:30 Трамп посетит Храм Гроба Господня, в 15:15 - Стену Плача, и его не будут сопровождать израильские представители. В 15:45 Мелания Трамп и Сара Нетаниягу посетят госпиталь Хадасса Эйн Керем, где встретятся с врачами и медицинским персоналом.

В 18:00 Трамп и Нетаниягу проведут первую встречу, которая продлится 45 минут. За этим последует более продолжительная встреча. на 19:30 намечен ужин четы Трамп и четы Нетаниягу.

Второй день визита начнется с посещения Трампом Бейт-Лехема и встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом. По возвращении в Иерусалим запланировано 15-минутное посещение Яд Вашем.

В 13:30 Трамп прибудет в Музей Израиля и произнесет речь. Предполагается. что это станет апогеем визита. В 15:40 Трамп отбудет в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в Европу.

Вместе с Трампом в Израиль прибывает 900 человек. В Израиль доставлены 56 транспортных средств, в том числе, 14 лимузинов.

Трампа будут охранять 11 тысяч израильских полицейских и сотрудников сил безопасности. Операция по обеспечению безопасности визита названа Маген Кахоль. Ее стоимость составит 4, 5 миллиона шекелей.

В момент прилета Трампа движение по шоссе №1 будет перекрыто от Ганот до Ганей Сахаров, предположительно - на 45 минут. Также будет перекрыто движение по шоссе №6 от Нахшоним до Нешарим.

Большая часть улиц в центре Иерусалима будет перекрыта. на некоторое время прекратится движение скоростного трамвая.
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