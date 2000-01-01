23.05 05:43 MIGnews.com

Член правительства Италии впервые вступил в однополый брак

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Вице-советник по вопросам экономического развития итальянского правительства Иван Скальфаротто сочетался гражданским браком со своим партнером Федерико. Торжественная церемония прошла в Зеркальном зале Палаццо Реале в Милане в прошлую субботу.Таким образом, Скальфаротто стал первым в истории членом итальянского правительства, вступившим в законный однополый союз.Напомним, что парламент Италии разрешил однополые браки в мае прошлого года. Однополые пары, заключившие гражданский союз, могут выбирать для себя общую фамилию. На них распространяются те же права, которые обычно имеют муж и жена: в частности, наследование имущества в случае смерти.