22.05 21:55 MIGnews.com

Биби подталкивают к "новому уровню партнерства" с арабами

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Израиль и Иран смогут сообща отбить "марш агрессии Ирана" и работать в направлении мира на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал американскому президенту Дональду Трампу премьер-министр Биньямин Нетаниягу на совместной пресс-конференции после встречи за закрытыми дверями.Приветствовав Дональда Трампа и его супругу Меланию в неделимой столице Израиля и Еврейского государства, Нетаниягу поблагодарил главу Белого дома за то, что он и его семья посетили Стену Плача, напомнив, что он стал первым действующим американским президентом, который это сделал.Отметив его визит и в Храм Гроба Господня, премьер заверил Трампа в том, что израильтяне "как никто другой в регионе защищают христианские святыни"."Мы привержены свободе вероисповеданий и равноправию для всех", - подчеркнул он.Биньямин Нетаниягу также приветствовал перемены в политике США в отношении Ирана и Америке лидерских позиций на Ближнем Востоке.В отношении противостояния Ирану он отметил, что это будет непросто, но заявил, что впервые в своей жизни он испытывает реальную надежду на перемены и мир в регионе.Сам Трамп выразил оптимизм в отношении "нового уровня партнерства" между Израилем, США и арабским миром."Сейчас может произойти много вещей, никогда не происходивших прежде. Мы должны способствовать этому вместе. Мы должны воспользоваться ситуацией", - сказал он.Президент США добавил, что во время своей поездки в Эр-Рияд в начале этой недели он встретился со многими арабскими лидерами и что саудовский король Салман тоже "хочет видеть величайшие события в мире"."Мы готовы работать сообща. Я считаю, что новый уровень партнерства возможен и он непременно будет", - выразил надежду глава Белого дома.Дональд Трамп также выражает оптимизм в отношении того, что "возобновление усилий" может привести и к мирному соглашению между палестинцами израильтянами."Я слышал, что это одна из самых сложных сделок, но у меня есть ощущение, что мы, в конце концов, ее достигнем. Я надеюсь на это", - добавил он.