23.05 03:19 MIGnews.com

Отказ принимать беженцев будет стоит Чехии 10 млн. евро

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Чешское правительство не намерено изменять свой отказ принимать мигрантов, несмотря на угрозу штрафа со стороны Евросоюза, который может составить до 10 млн. евро, и другие санкции. Об этом заявил чешским журналистам в Брюсселе глава МВД Милан Хованец на полях заседания Совета министров внутренних дел ЕС.Напомним, что, несмотря на то, что по программе квот расселения мигрантов Чехия должна была принять 1,6 тыс. человек, она предоставила убежище лишь 12 беженцев, отказавшись принимать следующих.Хованец утверждает, что система принудительных квот не действует и действовать не будет. Его эксперты оценили размер возможных санкций со стороны Еврокомиссии примерно в 10 млн. евро.Министр напомнил, что его государство с самого начала мигрантского кризиса оказывает серьезную финансовую и материальную поддержку тем государствам, которые более других пострадали от этого кризиса.Самой верной моделью помощи странам, пострадавшим от кризиса, Хованец назвал идею "эффективной солидарности", которую предложила осенью минувшего года председательствовавшая в ЕС Словакия. Нынешняя "хозяйка" Мальта поначалу шла в том же направлении, однако позже с него сошла.