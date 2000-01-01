Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Отказ принимать беженцев будет стоит Чехии 10 млн. евро | Фото: Fibonacci Blue/Flickr23.05 03:19   MIGnews.com

Отказ принимать беженцев будет стоит Чехии 10 млн. евро

Чешское правительство не намерено изменять свой отказ принимать мигрантов, несмотря на угрозу штрафа со стороны Евросоюза, который может составить до 10 млн. евро, и другие санкции. Об этом заявил чешским журналистам в Брюсселе глава МВД Милан Хованец на полях заседания Совета министров внутренних дел ЕС.

Напомним, что, несмотря на то, что по программе квот расселения мигрантов Чехия должна была принять 1,6 тыс. человек, она предоставила убежище лишь 12 беженцев, отказавшись принимать следующих.

Хованец утверждает, что система принудительных квот не действует и действовать не будет. Его эксперты оценили размер возможных санкций со стороны Еврокомиссии примерно в 10 млн. евро.

Министр напомнил, что его государство с самого начала мигрантского кризиса оказывает серьезную финансовую и материальную поддержку тем государствам, которые более других пострадали от этого кризиса.

Самой верной моделью помощи странам, пострадавшим от кризиса, Хованец назвал идею "эффективной солидарности", которую предложила осенью минувшего года председательствовавшая в ЕС Словакия. Нынешняя "хозяйка" Мальта поначалу шла в том же направлении, однако позже с него сошла.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:26
Музыкант-еврей стал рекордсменом премии Billboard
01:30
Ученые: бессонница приводит к ожирению
23:22
Для умирающего мужчины за сутки организовали свадьбу
22:22
Нефть Brent впервые с апреля превысила $54 за баррель
21:23
Абу Мазен готов к обмену 6,5% территорий с Израилем
21:00
"ООН, признайте связь евреев с Иерусалимом или убирайтесь"
20:27
Совместная пресс-конференция Трампа и Нетаниягу
20:21
Трамп не упоминал Израиль на встрече с Лавровым
19:47
В Ливане разбился израильский военный беспилотник
18:52
Реакция МИДа на селфи Хазана с Трампом: его не звали
18:21
Россия завела дело на израильтянина за дебош в самолете
18:03
Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин
17:59
Песков назвал слова Маккейна о Лаврове "хамским выпадом"
17:59
Сара и Мелания: СМИ нас ненавидят, но люди любят
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus