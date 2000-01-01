22.05 20:21 MIGnews.com

Трамп не упоминал Израиль на встрече с Лавровым

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Президент США Дональд Трамп не упоминал Израиль на своей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой он раскрыл сверхсекретную информацию, якобы полученную от израильских разведчиков."Я ни словом не упоминал Израиль в этом разговоре. Значит, вы тоже неверно поняли эту историю", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в иерусалимском отеле "Царь Давид".После этого оба лидера обменялись рукопожатием, а израильский премьер назвал американо-израильское сотрудничество в сфере обмена разведданными "потрясающим".Кроме этого, Трамп вновь "прошелся" по иранскому вопросу и ядерной сделке, которую шестерка мировых государств заключила с ИРИ под патронатом его предшественника Барака Обамы."Мы предоставили им возможность богатеть и процветать. Возможность продолжать террор. Но Иран никогда не заполучит ядерное оружие, это я вам обещаю", - сказал он, обращаясь к Нетаниягу, который поблагодарил его за неизменное противостояние Тегерану.Кроме того, Трамп назвал честью быть первым президентом США, которому предоставленную ему возможность посетить Стену Плача.После короткой фотосессии политики продолжили встречу за закрытыми дверями. Вместе с американским президентом удалились государственный секретарь Рекс Тиллерсон, его спецпосланник на Ближний Восток Джейсон Гринблат и советник Джаред Кушнер.