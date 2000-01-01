22.05 17:59 MIGnews.com

Сара и Мелания: СМИ нас ненавидят, но люди любят

First lady Melania Trump visits the Hadassah Medical Center in Jerusalem with Sara Netanyahu https://t.co/PaOss23Y2K https://t.co/zWdffZbsDc — CNN Politics (@CNNPolitics) 22 мая 2017 г.

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Визит американского президента Дональда Трампа в Израиль – это не только диалог на уровне руководителей двух государств, но и диалог между их женами, Меланией Трамп и Сарой Нетаниягу, которые сошлись на том, что их семьи объединяет нечто большее, чем просто геополитических интересы.В ходе непродолжительной беседы в аэропорту Бен-Гурион Сара Нетаниягу заявила, что как и к Трампам, к ее семье пресса тоже относится очень несправедливо и однобоко, но, несмотря на это, они пользуются народной любовью."Вы знаете, в Израиле все люди – как мы. СМИ нас ненавидят, но люди нас любят. Как и вас", - сказала она."Да, у нас много общего", - ответила Мелания Трамп.Обменявшись улыбками, женщины решили продолжить это обсуждение за ужином.После посещения религиозных святынь - Храма Гроба Господня и Стены Плача - Мелания Трамп посетила иерусалимскую больницу "Хадасса Эйн Керем", где к ней вновь присоединилась Сара Нетаниягу. Они встретились с президентом больницы Эллен Хершкин и ее директором Зеевом Ротштейном.После они приняли участие в арт-проекте с пациентами педиатрического отделения в больничном саду.