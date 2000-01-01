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Иран обвинил США в вооружении террористов 22.05 17:34   MIGnews.com

Иран обвинил США в "вооружении террористов"

Иран обвинил Америку в вооружении террористов – так Тегеран отреагировал на подписание между Вашингтоном и Эр-Риядом договоров на поставку вооружений почти на 110 млрд. долларов.

"В очередной раз, повторяя свои необоснованные заявления об Иране, американский президент пытается призвать региональные государства покупать еще больше оружия, распространяя иранофобию", - цитирует пресс-секретаря МИДа Ирана Бахрама Кассеми агентство Reuters/

В ответ на призыв Трампа к арабским государствам совместно противостоять амбициями Ирана на Ближнем Востоке Кассеми обвинил Вашингтон в "укреплении позиции террористов в регионе" и призвал США "прекратить продажу оружия опасным террористам".

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и их союзники "должны знать, что Иран является демократическим, стабильным и могущественным государство" и что он способствует "миру, добрососедству и созданию мира, а также противостоит насилию и экстремизму".

Напомним, что свои слова Трамп повторил и на следующий день – во время своего визита в Израиль заявив, что Тегеран "поддерживает терроризм и разжигает ужасное насилие".
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