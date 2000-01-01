22.05 17:34 MIGnews.com

Иран обвинил США в "вооружении террористов"

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Иран обвинил Америку в вооружении террористов – так Тегеран отреагировал на подписание между Вашингтоном и Эр-Риядом договоров на поставку вооружений почти на 110 млрд. долларов."В очередной раз, повторяя свои необоснованные заявления об Иране, американский президент пытается призвать региональные государства покупать еще больше оружия, распространяя иранофобию", - цитирует пресс-секретаря МИДа Ирана Бахрама Кассеми агентство Reuters/В ответ на призыв Трампа к арабским государствам совместно противостоять амбициями Ирана на Ближнем Востоке Кассеми обвинил Вашингтон в "укреплении позиции террористов в регионе" и призвал США "прекратить продажу оружия опасным террористам".По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и их союзники "должны знать, что Иран является демократическим, стабильным и могущественным государство" и что он способствует "миру, добрососедству и созданию мира, а также противостоит насилию и экстремизму".Напомним, что свои слова Трамп повторил и на следующий день – во время своего визита в Израиль заявив, что Тегеран "поддерживает терроризм и разжигает ужасное насилие".