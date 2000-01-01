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kremlin.ru 22.05 17:59   MIGnews.com

Песков назвал слова Маккейна о Лаврове "хамским выпадом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительные заявления американского сенатора Джона Маккейна в адрес главы государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Эта позиция хорошо известна своей маниакальной ненавистью к нашей стране. Наверное, представителя законодательного органа США. Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как США", – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что, "слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США".

"Давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных выпадов, хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями", – заключил он.

Ранее Джон Маккейн назвал Лаврова "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина.
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