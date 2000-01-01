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Трамп: Израиль - родина еврейского народа | Фото: GPO22.05 15:55   MIGnews.com

Трамп: Израиль - родина еврейского народа

Президент США Дональд Трамп прибыл в резиденцию израильского президента в Иерусалиме, где провел рабочую встречу с Реувеном Ривлином.

Президент Израиля поздравил Трампа с его прибытием в Израиль, сказав: "Мы рады видеть возвращение Америки в этот регион. Израиль ценит руководство Америки и действия вашей администрации в Сирии".

"Даже в самые трудные для нас времена мы не отказались от нашей мечты жить в мире с нашими соседями. Наша судьба – жить вместе, палестинцам и евреям, на этой земле", - добавил Ривлин.

Трамп также приветствовал Ривлина и поблагодарил его за теплый прием.

"Для меня большая честь находиться в великом Государстве Израиль, родине еврейского народа. Я проникся святостью и величием Святой земли. Это удивительная страна, вы сделали здесь то, что нам доселе нигде не удалось. Я приехал, чтобы еще раз подтвердить договор между Израилем и США, который останется навсегда", - сказал американский президент.

Трамп также поднял тему региональных угроз.

"Израиль и Америка сталкиваются с общими угрозами в виде ISIS и других террористических группировок, а также Ирана, который поддерживает терроризм и разжигает ужасное насилие", - сказал он.

Также глава Белого дома заверил, что король Cаудовской Аравии Салман будет "очень рад миру между Израилем и палестинцами".

"Я хочу поблагодарить вас и премьер-министра Нетаниягу за вашу приверженность достижению мира с палестинцами. Молодым израильтянам и палестинцам необходимо забыть о конфликтах и насилии", - резюмировал он.

Президент также сделал запись в гостевую книгу:

Трамп: Израиль - родина еврейского народа

"Это большая честь быть в Израиле со всеми своими лучшими друзьями", - написал Дональд Трамп.
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