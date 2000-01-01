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Официальный сайт МИД РФ 22.05 15:50   MIGnews.com

Захарова: Маккейн уже не вызывает ничего, кроме жалости

В Москве не стали игнорировать заявление американского сенатора Джона Маккейна, который назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова "марионеткой" и "пропагандистом". Коротко, но четко и ясно ему ответила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало – яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", – приводит слова Захаровой РБК.

Сенатор-республиканец, комментируя встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, ранее заявил, что российскому министру "нечего делать в овальном кабинете".

Маккейн также назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" Путина, а самого президента обвинил в использовании высокоточного вооружения против мирных жителей Сирии.
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