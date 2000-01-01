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flickr 22.05 14:55   MIGnews.com

Кац рассказал Трампу о транспортной инициативе Trump Rails

Во время рукопожатий на церемонии встречи президента США в аэропорту Бен-Гурион министр Исраэль Кац рассказал Дональду Трампу о своей Ближневосточной транспортной инициативе.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил Исраэля Каца американскому президенту как министра разведки и транспорта. Между Трампом и Кацем состоялась короткая беседа.

Трамп поинтересовался, что входит в сферы деятельности министра. Исраэль Кац сказал, что работает над Ближневосточной транспортной инициативой и попросил Трампа предположить, какое название носит эта программа.

На вопрос Трампа о том, как же называется инициатива, министр ответил: Trump Rails. Президент США остался доволен услышанным, улыбнулся и сказал: "Очень хорошо!"
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