22.05 14:40 MIGnews.com

В Турции начался судом над 221 участником путча

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В турецкой Анкаре начался судебный процесс над 221 подозреваемым по делу о неудавшемся перевороте.Об этом сообщает Hürriyet Daily News в понедельник, 22 мая.Среди подсудимых есть высокопоставленные военные, которых обвиняют в захвате генштаба ВС Турции: 24 генерала, 26 полковников и подполковников.Отмечается, что в настоящее время под стражей находятся 200 человек, девять — под подпиской о невыезде, еще 12 в бегах.В их числе проживающий в США оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти считают организатором путча.Подсудимым грозит пожизненное заключение или длительный тюремный срок.