22.05 14:40 MIGnews.com
В Турции начался судом над 221 участником путча
В турецкой Анкаре начался судебный процесс над 221 подозреваемым по делу о неудавшемся перевороте.
Об этом сообщает Hürriyet Daily News в понедельник, 22 мая.
Среди подсудимых есть высокопоставленные военные, которых обвиняют в захвате генштаба ВС Турции: 24 генерала, 26 полковников и подполковников.
Отмечается, что в настоящее время под стражей находятся 200 человек, девять — под подпиской о невыезде, еще 12 в бегах.
В их числе проживающий в США оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти считают организатором путча.
Подсудимым грозит пожизненное заключение или длительный тюремный срок.
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