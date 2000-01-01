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В Турции начался судом над 221 участником путча | Фото: Thinkstock22.05 14:40   MIGnews.com

В Турции начался судом над 221 участником путча

В турецкой Анкаре начался судебный процесс над 221 подозреваемым по делу о неудавшемся перевороте.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News в понедельник, 22 мая.

Среди подсудимых есть высокопоставленные военные, которых обвиняют в захвате генштаба ВС Турции: 24 генерала, 26 полковников и подполковников.

Отмечается, что в настоящее время под стражей находятся 200 человек, девять — под подпиской о невыезде, еще 12 в бегах.

В их числе проживающий в США оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти считают организатором путча.

Подсудимым грозит пожизненное заключение или длительный тюремный срок.
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