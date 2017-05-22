22.05 13:10 MIGnews.com

Нетаниягу: настанет день, и премьер Израиля полетит в Рияд

#TrumpInIsrael@netanyahu - "You called for forces of civilization to confront forces of barbarism. For 69 years, Israel is doing that" pic.twitter.com/s7HqbJp4D5 — חדשות 10 (@news10) May 22, 2017

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Произнося приветственную речь на церемонии приема президента США Дональда Трампа в международном аэропорту Бен-Гурион, премьер-министр Биньямин нетаниягу выразил надежду на сближение с арабскими государствами.Нетаниягу сказал: “Вчера в Эр-Рияде вы произнесли мощную речь, вы призвали силы цивилизации вытеснить силы варварства. Мистер президент, на протяжении 67 лет мы занимаемся именно этим. Мистер президент, вы прибыли сюда прямым самолетом из Эр-Рияда. Я надеюсь, что настанет день, когда израильский премьер сможет полететь на самолете с официальным визитом в Эр-Рияд”.