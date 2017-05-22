Нетаниягу: настанет день, и премьер Израиля полетит в Рияд
Произнося приветственную речь на церемонии приема президента США Дональда Трампа в международном аэропорту Бен-Гурион, премьер-министр Биньямин нетаниягу выразил надежду на сближение с арабскими государствами.
Нетаниягу сказал: “Вчера в Эр-Рияде вы произнесли мощную речь, вы призвали силы цивилизации вытеснить силы варварства. Мистер президент, на протяжении 67 лет мы занимаемся именно этим. Мистер президент, вы прибыли сюда прямым самолетом из Эр-Рияда. Я надеюсь, что настанет день, когда израильский премьер сможет полететь на самолете с официальным визитом в Эр-Рияд”.