22.05 11:29 MIGnews.com

Израиль одобрил пакет послаблений для палестинцев

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Кабинет министров по вопросам политики и безопасности ободрил пакет экономических послаблений, направленных на оказание помощи палестинцам на Западном берегу и в Газе.В воскресенье вечером, 21 мая, большинство министр одобрило разрешение палестинцам на строительство жилых домов в зоне С, где контроль над безопасностью остается в руках Израиля.Об этом сообщает газета Times of Israel.Отмечается, что против пакета экономических послаблений для ПА выступили министр образования Нафтали Беннет и министр юстиции Айелет Шакед.Данный шаг был сделан в преддверии запланированного визита президента США Дональда Трампа в Израиль. Американский лидер попытается вернуть Еврейское государство и палестинцев за стол мирных переговоров.