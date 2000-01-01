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YouTube 22.05 10:21   MIGnews.com

Развозов: Нетаниягу намеренно лишает Израиль будущего

В соответствии с данными Центрального статистического бюро (ЦСБ), опубликованными вчера (21 мая) к 2040 году процентная доля ультроортодоксального населения Израиля возрастет с 11% до 20%, а к 2065 году данный сектор будет составлять 32% израильского общества.

По словам депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид") – эти данные лишний раз доказывают то, какую ошибку совершило правительство Нетаниягу, отменив достижения партии "Еш Атид" касательно призыва в армию ультраортодоксов, а так же обязательного изучения математики и английского в ортодоксальных школах.

"Я требую от премьер-министра страны очнуться, пока не стало слишком поздно, и вернуть в силу закон о равноправном распределении гражданских обязанностей, а так же восстановить обязательное изучение базовых дисциплин в школах ультроортодоксального сектора.

Сегодня уже всем понятно, что речь идет не только об общественной справедливости: меры, которые предприняла наша партия, находясь в правительстве, являются жизненно необходимы для нашего государства. Но Нетаньягу отменил их, идя на поводу религиозных партий и цепляясь за своё кресло. Все мы должны быть равны перед законом – учиться, служить в армии, работать и платить налоги. Без этого у Израиля нет будущего. Мы находимся на краю экономической пропасти"- заявил депутат.

Развозов подчеркивает, что сегодняшняя политика государства ударяет как по светскому, так и по ультроортодоксальному населению страны. Дети из ультрортодоксальных семей уже лишены возможности изучать математику и английский, а значит, обречены жить в нищете, так как они не смогут обеспечить себе и своей семье достойное существование. В ближайшие десятилетия количество ультроортодоксов будет только расти, они будут жить на пособия, а светские работающие граждане, которые и так страдают от дороговизны жизни, будут платить всё больше налогов и, в итоге, не смогут нести это бремя на своих плечах.
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