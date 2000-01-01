22.05 10:13 MIGnews.com

Сауды отговорили Трампа переносить посольство в Иерусалим

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Текущая бурная дипломатическая активность королевства Саудовская Аравия привела к тому, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.Палестинские источники сообщают, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Джубейр был тем человеком, который сумел внушить Трампу идею необходимости “заморозить” данный проект.Те же источники утверждают, что ранее Трампа пытались отговорить иорданский король Абдалла и египетский президент Сиси - но безуспешно. Только Саудам удалось воздействовать на решение Трампа.