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YouTube 22.05 10:11   MIGnews.com

Эвакуированные жители Амоны живут в шокирующих условиях

В прошлую субботу главный раввин Израиля Давид Лау посетил эвакуированных жителей Амоны в Офре.

"Я пришел в семинарию в поселении Офры и увидел невообразимую перенаселенность поселенцев Амоны. Правительство Израиля взяло на себя обязательство построить для них новое поселение, и я надеюсь, что данное обещание будет реализовано.

В комнате, предназначенной для подростков, проживают и дети, и взрослые. Нет никакого личного пространства. У людей должна быть возможность жить семейной и общественной жизнью", - заявил главный раввин Израиля в интервью Аруц Шева.

Также в свете предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Израиль, Давид Лау отметил:

"Я надеюсь, что его визит станет еще одним выражением дружбы между Израилем и США. Безусловно, дружба между нациями – это то, к чему мы стремимся".
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