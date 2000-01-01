22.05 10:11 MIGnews.com

Эвакуированные жители Амоны живут в шокирующих условиях

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В прошлую субботу главный раввин Израиля Давид Лау посетил эвакуированных жителей Амоны в Офре."Я пришел в семинарию в поселении Офры и увидел невообразимую перенаселенность поселенцев Амоны. Правительство Израиля взяло на себя обязательство построить для них новое поселение, и я надеюсь, что данное обещание будет реализовано.В комнате, предназначенной для подростков, проживают и дети, и взрослые. Нет никакого личного пространства. У людей должна быть возможность жить семейной и общественной жизнью", - заявил главный раввин Израиля в интервью Аруц Шева.Также в свете предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Израиль, Давид Лау отметил:"Я надеюсь, что его визит станет еще одним выражением дружбы между Израилем и США. Безусловно, дружба между нациями – это то, к чему мы стремимся".