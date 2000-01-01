Эвакуированные жители Амоны живут в шокирующих условиях
В прошлую субботу главный раввин Израиля Давид Лау посетил эвакуированных жителей Амоны в Офре.
"Я пришел в семинарию в поселении Офры и увидел невообразимую перенаселенность поселенцев Амоны. Правительство Израиля взяло на себя обязательство построить для них новое поселение, и я надеюсь, что данное обещание будет реализовано.
В комнате, предназначенной для подростков, проживают и дети, и взрослые. Нет никакого личного пространства. У людей должна быть возможность жить семейной и общественной жизнью", - заявил главный раввин Израиля в интервью Аруц Шева.
Также в свете предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Израиль, Давид Лау отметил:
"Я надеюсь, что его визит станет еще одним выражением дружбы между Израилем и США. Безусловно, дружба между нациями – это то, к чему мы стремимся".