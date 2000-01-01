22.04 10:16 MIGnews.com

Либерман - Ирану: тот кто угрожает, дорого заплатит за это

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал эскалацию угроз в адрес Израиля со стороны официальных представителей исламской республики Ирана.Либерман утром 22 апреля заявил: “Государство Израиль действует, исходя исключительно из отсутствия выбора, и в сегодняшней ситуации у нас нет никакого иного выбора. Иран устанавливает в Сирии оружейные системы, которые направлены исключительно против нас. .. мы не позволим, чтобы Сирия превратилась в его военную базу”.Либерман подчеркнул: “Мы основали государство и ЦАХАЛ именно ради того, чтобы предотвратить все подобные угрозы, и тот, кто нам угрожает, должен осознать, что ему придется заплатить за это цену, и ему придется расплатиться за все. Я надеюсь, что война не приближается - мы делаем всего для того, чтобы ее предотвратить”.