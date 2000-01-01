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`Ликуд` отреагировал на заявление Портман 22.04 08:51   MIGnews.com

"Ликуд" отреагировал на заявление Портман

В партии "Ликуд", главой которой является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, прокомментировали заявление актрисы Натали Портман.

В заявлении фракции говорится:

"Что за лицемерие! Натали Портман говорит о демократии, но поддерживала организацию V15, которая при помощи финансирования иностранных правительств пыталась нарушить ход демократических выборов в Израиле.

Портман говорит о правах человека, но участвует в фестивалях в странах, которые подвергают цензуре фильмы и которые по уровню соблюдения прав граждан далеки от Израиля.

Никакие отговорки не помогут, Портман просто отказывается признать решение народа Израиля".

Ранее голливудская актриса отказалась приехать в Израиль, чтобы принять участие в церемонии "Премии Генезис". Также Портман опубликовала заявление, в котором объяснила свое решение.
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