"Ликуд" отреагировал на заявление Портман

В партии "Ликуд", главой которой является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, прокомментировали заявление актрисы Натали Портман.
В заявлении фракции говорится:
"Что за лицемерие! Натали Портман говорит о демократии, но поддерживала организацию V15, которая при помощи финансирования иностранных правительств пыталась нарушить ход демократических выборов в Израиле.
Портман говорит о правах человека, но участвует в фестивалях в странах, которые подвергают цензуре фильмы и которые по уровню соблюдения прав граждан далеки от Израиля.
Никакие отговорки не помогут, Портман просто отказывается признать решение народа Израиля".
Ранее голливудская актриса отказалась приехать в Израиль, чтобы принять участие в церемонии "Премии Генезис". Также Портман опубликовала заявление, в котором объяснила свое решение.