22.04 08:35 MIGnews.com

Сотни французских деятелей осудили антисемитизм

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Более 300 французских политиков и знаменитостей подписали манифест, в котором они осудили "новый антисемитизм", вызванный ростом "исламистской радикализации". Сотни публичных личностей выразили протест на фоне серии убийств евреев во Франции.Текст манифеста опубликовала газета Le Figaro в воскресенье, 22 апреля.Отметим, что еврейская община во Франции (500 000 человек) является самой большой в Европе. Однако за последние два десятилетия многие евреи репатриируются в Израиль из-за укоренившегося антисемитизма в иммигрантских кварталах."Мы требуем, чтобы борьба с антисемитизмом стала национальной проблемой – пока не слишком поздно. Прежде чем Франция больше не будет Францией", - говорится в тексте.В манифесте публичные личности осудили, как они назвали, "тихую этническую чистку", вызванную ростом "исламистского радикализма", в частности в рабочих кварталах.Документ также подписал и бывший президент Франции Николя Саркози.Также публичные личности обвинили СМИ в том, что они предпочитают, особо не распространятся по этому вопросу.