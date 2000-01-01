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Сотни французских деятелей осудили антисемитизм22.04 08:35   MIGnews.com

Сотни французских деятелей осудили антисемитизм

Более 300 французских политиков и знаменитостей подписали манифест, в котором они осудили "новый антисемитизм", вызванный ростом "исламистской радикализации". Сотни публичных личностей выразили протест на фоне серии убийств евреев во Франции.

Текст манифеста опубликовала газета Le Figaro в воскресенье, 22 апреля.

Отметим, что еврейская община во Франции (500 000 человек) является самой большой в Европе. Однако за последние два десятилетия многие евреи репатриируются в Израиль из-за укоренившегося антисемитизма в иммигрантских кварталах.

"Мы требуем, чтобы борьба с антисемитизмом стала национальной проблемой – пока не слишком поздно. Прежде чем Франция больше не будет Францией", - говорится в тексте.

В манифесте публичные личности осудили, как они назвали, "тихую этническую чистку", вызванную ростом "исламистского радикализма", в частности в рабочих кварталах.

Документ также подписал и бывший президент Франции Николя Саркози.

Также публичные личности обвинили СМИ в том, что они предпочитают, особо не распространятся по этому вопросу.
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