22.04 08:29 MIGnews.com

Софа Ландвер: я проглотила бриллиант, а потом его не нашла

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Министр абсорбции Израиля Софа Ландвер приняла участие в праздничных мероприятиях, посвязщенных 70-летию Государства Израиля в городе Москва.Ландвер выступила на “Фестивале Лимуд” и поведала о трудностях алии: “После репатриации в Израиль у нас не было ничего, мы начинали с нуля. Я даже проглотила бриллиант, но потом его не нашла. Когда я приехала в Израиль, я жила в квартире площадью 15 квадратных метров. Я начала с нуля. Сегодня репатрианты получают большую помощь, мы помогаем им с трудоустройством, обучением и жильем. Я пришла в министерство абсорбции и моя цель - чтобы новым репатриантам не было так трудно, как было мне”.Ландвер подчеркнула: “Я думаю, что алия коренным образом изменила страну и внесла огромный вклад. Только наша страна в состоянии абсорбировать такое количество людей”Ландвер указала на то, что многие репатрианты достигли в Израиле самых вершин, назвав, в качестве примера, министра обороны Авигдора Либермана и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.