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Главный враг Нетаниягу в полиции не может найти работу 22.04 08:01   MIGnews.com

Главный враг Нетаниягу в полиции не может найти работу

Бывший начальник управления по борьбе с Коррупцией Лахав 433, полицейский генерал Рони Ритман не может найти новую должность.

Лахав 433, который многие называют “израильским ФБР”, среди прочего, расследовал все дела в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Ритман был обвинен в сексуальных домогательствах подчиненной. Дело долго пытались замять, но под давлением возмущенной общественности и части журналистов, и соответствующего решения БАГАЦа, Ритман был вынужден “уйти в отпуск”, а затем - с поста главы Лахав 433. Сам Ритман уверен в том, что обвинение против него состряпано "людьми Нетаниягу" и является местью за расследования против Биби. Существуют указания на то, что такой же версии событий придерживается босс израильской полиции, генерал Рони Альшейх. Он сам намекнул на это в эфире программы Увда Иланы Дайян.

Адвокат Йорам Шефтель, выступая в эфире радио 103 FM обрушился с гневной критикой на руководство израильской полиции и лично на ее шефа, генерала Рони Альшейха.

Шефтель заявил: “Как я и предсказывал, выяснилось, что расследование против Нетаниягу - самое позорное и коррумпированное расследование в истории. Речь идет о непрекращающейся и продолжающейся коррупции. Почему я называю это коррупцией? Потому что глава управления, которое ведет расследование, распространяет на протяжении года отвратительную ложь - без крупицы доказательств, согласно которой Нетаниягу подослал своих наймитов, которые науськали женщину-офицера пожаловаться на Ритмана (главу управления Лахав 433) и торпедировать расследование”.

Шефтель продолжил: “Речь идет о позорном конфликте интересов. Личность, возглавляющая расследование утверждает, что ей инкриминируют преступление, с тем, чтобы навредить следствию. Может быть более гнилой и отвратительный конфликт интересов? Но и этого недостаточно. как выяснилось вчера, глава полиции поддерживает Ритмана, и беспрецедентным образом, он присоединился к команде , которая должна дать рекомендации о предъявлении обвинения. Сам факт того, что этот орган, не юридический орган, полиция, дает юридические рекомендации, и сливает их - полнейшее беззаконие”.

Несмотря на скандалы, Ритман остался в полиции и ему необходимо подыскать новое рабочее место. Шеф полиции Рони Альшейх, пытается устроить Ритмана на новую высокую должность - но этому противодействует министр общей безопасности илад Эрдан, блокирующий все варианты подобных назначений. В результате возникла большая напряженность в отношениях между полицией и министром. Адвокат Ритмана, Ярон Лондон заявил, что речь идет об “офицере на отдыхе, который ожидает получить работу, которая отвечает его профессиональным возможностям”.

После решения БАГАЦа о том, что поведение Ритмана должно быть расследовано, многие ожидали, что генерала уволят из полиции. Ритман ушел с поста начальника Лахав 433, и его место занял генерал Игаль Бен Шалом. Альшейх, однако, несколько раз заявил о том, что Ритману “подберут должность, соответствующую его способностям”. После этого Ритману предлагали несколько важных постов, в том числе, должность главы департамента персонала, но министр Эрдан заявил, что “в сложившихся обстоятельствах” генерал не может получить подобные назначения.
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