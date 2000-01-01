22.04 07:07 MIGnews.com

Глава Генштаба Ирана: Израиль уничтожат в ближайшие 25 лет

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Начальник Генштаба иранской армии генерал Рахим Мусави пообещал, что “Израиль будет уничтожен в течение следующих 25 лет”. Мусави также предупредил: “Вам будет некуда бежать - только за море”.Мусави добавил: “Нет никакой необходимости позволять незаконному сионистскому образованию просуществовать хоть на один день больше”.Мусави сказал: “25 лет - максимальные рамки для уничтожения сионистского образования, но это не означает, что стражи исламской революции не покинут границу и не атакуют наших врагов раньше”.Ранее заместитель корпуса стражей исламской революции генерал Хуссейн Салами заявил: “У Израиля нет стратегической глубины, он весь - под прицелом наших ракет, включая базы ВВС, ему не на что рассчитывать Израилю некуда бежать, он живет в пасти дракона, и сопротивление сегодня - сильнее, чем в прошлом”.Далее иранский стратег сообщил о том, что “Соединенные Штаты потерпели в Сирии поражение”, и что атаки на прошлой неделе были не более, чем “насмешкой”. Салами сказал: “Иранский народ никогда не изменится, мы сильны как никогда во всех сферах: “экономике, обороне, политической сфере и распространении регионального влияния”.