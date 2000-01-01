Макрон: США не следует выходить из соглашения с Ираном

В интервью Fox News французский лидер отметил, что Вашингтону следует оставаться участником соглашения до тех пор, пока не появится лучшее решение.
"Но, что касается атома, какие имеются варианты лучше? Я таких не вижу", - добавил Макрон. "У меня нет плана Б относительно атома, - подчеркнул он. - Мы будем обсуждать этот вопрос".
Напомним, что на следующей неделе Макрон и Трамп обсудят ядерное соглашение с Тегераном. Договоренности, достигнутые в 2015 году между Ираном, США и пятью мировыми державами, установили ограничения на развитие ядерной программы Тегерана и вместе с тем ослабили западные санкции против Ирана.