Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Исраэль Кац: Не позволим менять правила игры | Фото:22.04 19:11   MIGnews.com

Исраэль Кац: Не позволим менять правила игры

Министр разведки и член военно-политического кабинета Исраэль Кац прокомментировал сегодня, 22 апреля, ряд актуальных событий.

Кац отметил, что Израиль и в дальнейшем будет защищать себя всеми имеющимися в его распоряжении средствами от любых враждебных сил, предпринимающих какие-либо действия против Израиля.

Министр напомнил, что Иран продолжает наращивать свой военный потенциал, направленный против еврейского государства.

"ХАМАС в свою очередь, пытается расширить свои возможности, и наша задача, в том числе и сфере разведки, и на оперативном уровне, противостоять этому", - подчеркнул Исраэль Кац.

Кац предостерег Исмаила Ханию, который угрожает терактами против израильтян за границей: "Я бы посоветовал лидеру ХАМАСа быть более сдержанным в своих высказываниях и проявлять большую осмотрительность".

Кац напомнил, что Израиль считает угрозы группировки "Исламский джихад" задействовать снайперов для стрельбы по офицерам ЦАХАЛа пересечением красной черты.

"Руководству ХАМАСа следует знать: любой обстрел и ранение командиров ЦАХАЛа со стороны какой-либо террористической группировки сектора Газы незамедлительно приведет к возобновлению политики точечных ликвидаций. Руководство ХАМАСа также могут ожидать серьезные последствия", - предупредил Кац и добавил: "Израиль точно знал и знает как найти главарей ХАМАСа, которые направляют эту деятельность".

Министр заявил: "Мы не позволим менять правила игры. Прежде чем говорить и угрожать, Хание и его друзьям следует хорошо подумать, а прежде чем что-то делать, пусть подумают тысячи раз. Израиль способен нанести мощный удар.

Иран спонсирует террористическую деятельность, направленную против Израиля. Тегеран вкладывает огромные средства в свои агрессивные амбиции на Ближнем Востоке за счет благосостояния своих граждан, которым эти миллиарды нужнее ввиду экономической ситуации".

"Мы должны проявлять твердость и решительность в предотвращении этих враждебных планов", - подчеркнул министр.

"Я уверен, что чем более непреклонной будет наша позиция, тем выше шансы предотвратить насилие и войну. На Ближнем Востоке не жалеют слабых. Только четкая позиция Израиля, за которой стоит сила и готовность воспользоваться этой мощью в нужный момент, может передать необходимый посыл разным странам.

Мы прекрасно понимаем, что означает позволить Ирану укрепить позиции, и как это пагубно отразится на судьбе будущих поколений. Мы не допустим этого. И лучше отразить эту угрозу сегодня, чем завтра, когда цена, которую мы заплатим, будет более тяжелой", - резюмировал министр разведки Исраэль Кац.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:07
Изменения на рынке: продавцы снижают цены на квартиры
19:47
У самолета Air India в воздухе вылетел иллюминатор
19:18
Глава МИД Ирана: Мы не будем воевать с Израилем
18:51
Победителям викторины ТАНАХа вручили награды
18:41
Израиль пытается задержать труп инженера ХАМАСа
18:09
Иран угрожает начать интенсивное обогащение урана
17:57
В Дубае загорелся 360-метровый небоскреб
17:18
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
16:57
Аббас: Мы никому не позволим открыть посольство в Иерусалиме
16:31
Министр Штайниц: Решение Портман граничит с антисемитизмом
16:16
В Тартусе под дымовой завесой разгрузили комплексы С-300
15:57
В Израиле прокатилась новая волна гражданских протестов
14:50
РФ – Израилю: мы будем вооружать Сирию
14:40
ХАМАС сообщил об интернационализации войны с Израилем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus