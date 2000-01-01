22.04 19:11 MIGnews.com

Исраэль Кац: Не позволим менять правила игры

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Министр разведки и член военно-политического кабинета Исраэль Кац прокомментировал сегодня, 22 апреля, ряд актуальных событий.Кац отметил, что Израиль и в дальнейшем будет защищать себя всеми имеющимися в его распоряжении средствами от любых враждебных сил, предпринимающих какие-либо действия против Израиля.Министр напомнил, что Иран продолжает наращивать свой военный потенциал, направленный против еврейского государства."ХАМАС в свою очередь, пытается расширить свои возможности, и наша задача, в том числе и сфере разведки, и на оперативном уровне, противостоять этому", - подчеркнул Исраэль Кац.Кац предостерег Исмаила Ханию, который угрожает терактами против израильтян за границей: "Я бы посоветовал лидеру ХАМАСа быть более сдержанным в своих высказываниях и проявлять большую осмотрительность".Кац напомнил, что Израиль считает угрозы группировки "Исламский джихад" задействовать снайперов для стрельбы по офицерам ЦАХАЛа пересечением красной черты."Руководству ХАМАСа следует знать: любой обстрел и ранение командиров ЦАХАЛа со стороны какой-либо террористической группировки сектора Газы незамедлительно приведет к возобновлению политики точечных ликвидаций. Руководство ХАМАСа также могут ожидать серьезные последствия", - предупредил Кац и добавил: "Израиль точно знал и знает как найти главарей ХАМАСа, которые направляют эту деятельность".Министр заявил: "Мы не позволим менять правила игры. Прежде чем говорить и угрожать, Хание и его друзьям следует хорошо подумать, а прежде чем что-то делать, пусть подумают тысячи раз. Израиль способен нанести мощный удар.Иран спонсирует террористическую деятельность, направленную против Израиля. Тегеран вкладывает огромные средства в свои агрессивные амбиции на Ближнем Востоке за счет благосостояния своих граждан, которым эти миллиарды нужнее ввиду экономической ситуации"."Мы должны проявлять твердость и решительность в предотвращении этих враждебных планов", - подчеркнул министр."Я уверен, что чем более непреклонной будет наша позиция, тем выше шансы предотвратить насилие и войну. На Ближнем Востоке не жалеют слабых. Только четкая позиция Израиля, за которой стоит сила и готовность воспользоваться этой мощью в нужный момент, может передать необходимый посыл разным странам.Мы прекрасно понимаем, что означает позволить Ирану укрепить позиции, и как это пагубно отразится на судьбе будущих поколений. Мы не допустим этого. И лучше отразить эту угрозу сегодня, чем завтра, когда цена, которую мы заплатим, будет более тяжелой", - резюмировал министр разведки Исраэль Кац.