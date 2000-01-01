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Иран угрожает начать интенсивное обогащение урана | Фото:22.04 18:09   MIGnews.com

Иран угрожает начать интенсивное обогащение урана

В случае выхода США из Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы, Тегеран будет готов возобновить обогащение урана.

Об этом заявил министр иностранных дел Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, сообщает в воскресенье, 22 апреля The Times of Israel.

"Мы готовы начать интенсивное обогащение. Нами подготовлены и другие решительные меры. Мы примем решение о реализации этих вариантов действий, когда сочтем нужным", - заявил министр, добавив, что Иран не стремится к созданию ядерной бомбы.

По данным издания, Зариф в субботу пообщался с репортерами в Нью-Йорке, сказав, то президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель должны попытаться "успокоить" президента США Дональда Трампа.

Политические лидеры Франции и Германии должны встретиться с главой Белого дома в течение недели в Вашингтоне.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что, если США решит выйти из соглашений, действия Ирана вызовут в Вашингтоне оторопь. "Мы как армия: готовы к действиям по приказу", - сказал он.
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