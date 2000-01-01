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В Израиле прокатилась новая волна гражданских протестов | Фото:22.04 15:57   MIGnews.com

В Израиле прокатилась новая волна гражданских протестов

В субботу в Тель-Авиве прошел масштабный протест. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы напомнить о своем недовольстве коррумпированной властью Израиля под управлением Биньямина Нетаниягу.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, новую волну протестов спровоцировал законопроект, который должен ограничить полномочия Верховного Суда и лишить его правового контроля над решениями Кнессета.

Уточняется, что марш протеста проходил под лозунгом: "Биби, руки прочь от БАГАЦа". Участники митинга несли плакаты, гласившие "Crime minister" ("криминальный министр"), "Коррупционеры – идите домой", "Биби против государства" и тому подобные, и призывали премьер-министра Биньямина Нетаниягу подать в отставку.

Один из активистов заявил, что сейчас народ стоит "за израильскую демократию, ведь мы оказались в одном шаге от диктатуры".

Согласно информации издания, параллельно в Иерусалиме группа сторонников Сионистского лагеря собралась под зданием Верховного суда, протестуя против попыток Кнессета избавиться от правового контроля.

Сообщается также, что перед участниками митинга выступил с речью председатель "Сионистского лагеря" Ави Габай. Он заявил, что "суд принадлежит народу и служит интересам народа".
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