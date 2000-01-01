В Израиле прокатилась новая волна гражданских протестов

По данным издания, новую волну протестов спровоцировал законопроект, который должен ограничить полномочия Верховного Суда и лишить его правового контроля над решениями Кнессета.
Уточняется, что марш протеста проходил под лозунгом: "Биби, руки прочь от БАГАЦа". Участники митинга несли плакаты, гласившие "Crime minister" ("криминальный министр"), "Коррупционеры – идите домой", "Биби против государства" и тому подобные, и призывали премьер-министра Биньямина Нетаниягу подать в отставку.
Один из активистов заявил, что сейчас народ стоит "за израильскую демократию, ведь мы оказались в одном шаге от диктатуры".
Согласно информации издания, параллельно в Иерусалиме группа сторонников Сионистского лагеря собралась под зданием Верховного суда, протестуя против попыток Кнессета избавиться от правового контроля.
Сообщается также, что перед участниками митинга выступил с речью председатель "Сионистского лагеря" Ави Габай. Он заявил, что "суд принадлежит народу и служит интересам народа".