22.04 14:50 MIGnews.com

РФ – Израилю: мы будем вооружать Сирию

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Правительство РФ дало ясно понять Израилю о том, что в случае если Москва сочтет необходимым поставить российские С-300 Сирии, то она это сделает. В последние несколько дней министерство обороны РФ передало послания израильскому государству о своей готовности поставлять С-300 Дамаску.В ведомстве пояснили, что после атаки по Сирии, совершенной США, Британией и Францией, существует необходимость со стороны Кремля помочь сирийцам в их защите.На прошлой неделе Израиль заявил, что поставки российских С-300 в Сирию является пересечением "красной линии".