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22.04 16:16   MIGnews.com

В Тартусе под дымовой завесой разгрузили комплексы С-300

Прибывшие в сирийский порт Тартус суда разгружались под дымовой завесой, сообщает Rambler News Service (RNS).

По неподтвержденным данным, суда прибыли в Тартус из Новороссийска. В районе разгрузки кораблей также используется аэрозольный газ для создания помех спутниковым системам и беспилотникам.

В порту Тартус находится российская военно-морская база.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию.
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