22.04 16:16 MIGnews.com
В Тартусе под дымовой завесой разгрузили комплексы С-300
Прибывшие в сирийский порт Тартус суда разгружались под дымовой завесой, сообщает Rambler News Service (RNS)
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По неподтвержденным данным, суда прибыли в Тартус из Новороссийска. В районе разгрузки кораблей также используется аэрозольный газ для создания помех спутниковым системам и беспилотникам.
В порту Тартус находится российская военно-морская база.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию.
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