22.04 14:26 MIGnews.com

Бывшего агента ФСБ подозревают в покушении на Скрипалей

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К попытке покушения на экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен "бывший агент ФСБ". Об этом заявили в британской полиции.Правоохранители считают, что 54-летний экс-сотрудник ФСБ Михаил Савицкис работал под псевдонимом Гордон. Также в полиции не исключают, что он мог покинуть Британию после инцидента и уехать в Россию.Об этом сообщает The Sunday People со ссылкой на источники.Власти считают, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.Напомним, в начале марта Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы с отравлением химическим веществом.