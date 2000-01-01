Эрдоган: главная угроза Турции - от стратегических партнеров
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган дал интервью телеканалу NTV.
Эрдоган заявил, что США “должны следить за своими собственными действиями” если хотят возвращения американского пастора Эндрю Брюносона.
Брюносн, проживший в Турции более 20 лет, был арестован в 2016 году по обвинению в причастности к попытке путча. Брюносну грозит 3 лет тюрьмы. Пастор отрицает всякую причастность к заговору.
Эрдоган также обвинил Америку в том, что та поставляет оружие “террористам” но отказывается продавать его Турции.
Эрдоган сказал: “Мы не можем купить американское оружие за наши собственные деньги, но, к несчастью, США и силы коалиции дают это оружие и боеприпасы террористическим организациям бесплатно. Так откуда исходит угроза? - Она исходит, главным образом, от стратегических партнеров. Америка послала 5000 грузовиков, набитых оружием в северную Сирию”.