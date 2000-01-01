22.04 14:22 MIGnews.com

Эрдоган: главная угроза Турции - от стратегических партнеров

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган дал интервью телеканалу NTV.Эрдоган заявил, что США “должны следить за своими собственными действиями” если хотят возвращения американского пастора Эндрю Брюносона.Брюносн, проживший в Турции более 20 лет, был арестован в 2016 году по обвинению в причастности к попытке путча. Брюносну грозит 3 лет тюрьмы. Пастор отрицает всякую причастность к заговору.Эрдоган также обвинил Америку в том, что та поставляет оружие “террористам” но отказывается продавать его Турции.Эрдоган сказал: “Мы не можем купить американское оружие за наши собственные деньги, но, к несчастью, США и силы коалиции дают это оружие и боеприпасы террористическим организациям бесплатно. Так откуда исходит угроза? - Она исходит, главным образом, от стратегических партнеров. Америка послала 5000 грузовиков, набитых оружием в северную Сирию”.