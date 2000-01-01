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23.04 01:26   MIGnews.com

Политики в Германии предложили пригласить РФ на саммит G7

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в Канаде летом 2018 года.

"Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. "Большая семерка" должна снова стать "Большой восьмеркой", — заявил политик.

Как считает замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф, в настоящее время "имеет смысл структурировать диалог с Россией", пишет RT.

"G7+1 может стать верным форматом", — добавил он.
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