23.04 01:26 MIGnews.com

Политики в Германии предложили пригласить РФ на саммит G7

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в Канаде летом 2018 года."Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. "Большая семерка" должна снова стать "Большой восьмеркой", — заявил политик.Как считает замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф, в настоящее время "имеет смысл структурировать диалог с Россией", пишет RT."G7+1 может стать верным форматом", — добавил он.