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Роскомнадзор заблокировал Google 22.04 13:14   MIGnews.com

Роскомнадзор заблокировал Google

Сбои в работе сервисов Google заметили пользователи в ночь на 22 апреля. Не загружался сайт поисковика, сообщает www.fontanka.ru.

Как рассказал гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов сайта google.com. При этом российский домен google.ru продолжал работать.

По данным сервиса Downdetector, на 10.20 трудности с загрузкой сохраняются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани.

Напомним, в борьбе с месенджером Telegram Роскомнадзор беспорядочно отключает IP-адреса. Уже пострадали от блокировок клиенты Amazon, Google, Viber. Советник президента РФ по делам Интернета Герман Клименко заявил, что за такую деятельность «имело бы смысл извиниться».

Ранее СМИ предположили, что реальной причиной запрета мессенджера могли быть планы по запуску криптовалюты.

Справка:

20 марта Верховный суд признал требование ФСБ предоставить ключи шифрования Telegram законным, а Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на то, чтобы это требование выполнить. В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы постановил блокировать мессенджер в качестве обеспечительной меры. 16 апреля Роскомнадзор направил провайдерам распоряжение ограничить на территории России доступ к Telegram. Уже к 17 апреля регулятор заглушил миллионы IP-адресов, в том числе на сторонних площадках.
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