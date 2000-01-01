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Ливни: мы любим Израиль и будем бороться за нашу страну 22.04 13:23   MIGnews.com

Ливни: мы любим Израиль и будем бороться за нашу страну

В Иерусалиме состоялась демонстрация в защиту Верховного суда справедливости, организованная Сионистским лагерем. Больше тысячи активистов приехали в субботу вечером к зданию Верховного суда в столице и окружили его живой стеной, символизируя готовность защищать Верховный суд от попыток нынешнего правительства разрушить власть закона и судебную систему в стране.

Лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни: "Не буду молчать, когда такое творится в любимой стране. У нас нет другого Израиля, мы любим нашу страну и хотим беречь и укреплять наш Израиль. Мы хотим жить в стране, основанной на принципах, записанных в Декларации Независимости. Мы живем и хотим жить в стране еврейского народа с равными правами для всех граждан. Мы любим нашу страну, в которой существуют власть закона и сильная судебная и правоохранительная системы, которые следят за тем, чтобы закон был един для всех граждан, без исключения. В стране обязаны уважать закон, и закон должен быть один для всех. В эти дни нельзя молчать - в дни, когда насильно меняют облик любимой страны, когда грубо попирают демократию и разрушают власть закона в Израиле. Мы вышли на демонстрацию для того, чтобы защитить не только Верховный суд, но и демократию в стране. Правительство пытается провести закон, которые уничтожит равенство между гражданами страны. Израиль - это страна еврейского народа! Страна с равными правами для всех граждан, всех без исключения! Равные права и равные обязанности перед законом должны быть у каждого гражданина.

Кроме того, правительство пытается провести закон, который фактически аннулирует полномочия Верховного суда. Если это произойдет - то Израиль перестанет быть демократическим государством. Менахем Бегин, лидер Ликуда говорил, что "и в лесу рук можно не увидеть истины". Бегин понимал, что "есть судьи в Иерусалиме". Причем - есть всегда, и судьи эти стоят на страже закона всегда, а не только тогда, когда это удобно находящимся у власти! Я обращаюсь к избирателям Ликуда: это время, когда вы должны занять четкую позицию и сказать Нетаниягу, - остановись, ты ломаешь все то, во что верили великие лидеры прошлого! Хватит опасного и разрушительного безумия!

Хочу поблагодарить всех, кто пришел на площадь перед Верховным судом, - когда нас спросят, где мы были, когда власть пыталась разрушить страну, мы сможем ответить, - мы были здесь, мы вышли на площадь, мы боролись за наш Израиль, - мощное еврейское демократическое государство с равными правами для всех граждан, за страну, где никто не стоит над законом, а власть служит обществу, а не обслуживает личные интересы политиков".

В демонстрации у Верховного суда приняли участие активисты из разных городов страны, а также депутаты кнессета от партии Сионистский лагерь.
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