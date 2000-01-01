22.04 12:24 MIGnews.com
Насралла: наши ракеты поразят любую цель в Израиле
Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла вновь выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив, что у его группировки есть, которые могут поразить любую цель в Израиле.
"У сил Сопротивления сегодня есть ракеты, каждая из которых способна поразить любую цель на территории Израиля", - цитирует Аруц Шева слова лидера террористов.
Ранее
Наим Кассем (заместитель Хасана Насраллы – ред.) заявил о неизбежности иранского ответа на израильские атаки в Сирии, но сказал, что не знает, какие формы примет такое отмщение.
Кассем отметил: “Разбомбив Т4 Израиль хотел создать новое уравнение, и продемонстрировать, что он устанавливает правила конфликта, и это для нас неприемлемо”.
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