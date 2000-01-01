Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









22.04 12:24   MIGnews.com

Насралла: наши ракеты поразят любую цель в Израиле

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла вновь выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив, что у его группировки есть, которые могут поразить любую цель в Израиле.

"У сил Сопротивления сегодня есть ракеты, каждая из которых способна поразить любую цель на территории Израиля", - цитирует Аруц Шева слова лидера террористов.

Ранее Наим Кассем (заместитель Хасана Насраллы – ред.) заявил о неизбежности иранского ответа на израильские атаки в Сирии, но сказал, что не знает, какие формы примет такое отмщение.

Кассем отметил: “Разбомбив Т4 Израиль хотел создать новое уравнение, и продемонстрировать, что он устанавливает правила конфликта, и это для нас неприемлемо”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:05
Израиль: религиозную школу засчитают за 12 классов
11:54
Британцы признали невозможность полной защиты от кибератак
11:39
Полиция арестовала водителя, несшегося с скоростью 204 км/ч
11:21
Эрдан атаковал департамент внутренних расследований полиции  
10:50
"Еш Атид": в Кнессете нет места террористам!
10:38
"Кто убил инженера ХАМАСа? Может Джеймс Бонд?"
10:16
Либерман - Ирану: тот кто угрожает, дорого заплатит за это
10:04
ЦАХАЛ задержал 19 террористов
09:35
Эрдоган предупредил президента Ирана
09:15
Группа бедуинов украла тонны мяса с завода
08:51
"Ликуд" отреагировал на заявление Портман
08:35
Сотни французских деятелей осудили антисемитизм
08:29
Софа Ландвер: я проглотила бриллиант, а потом его не нашла
07:18
Газа: столкновения между ФАТХом и ХАМАСом на похоронах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus