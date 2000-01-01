22.04 11:54 MIGnews.com

Британцы признали невозможность полной защиты от кибератак

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британские спецслужбы не смогут обеспечить "абсолютную защиту" страны от предполагаемых кибератак. Об этом сообщил глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин.По его словам, Соединенное Королевство точно пострадает от кибератак со стороны России, однако вопрос остается в том, когда это случится. Мартин отметил, что ведомство сконцентрировано сейчас на обеспечении устойчивости к кибератакам таких систем, как водоснабжение, служба здравоохранения, интернет, транспортная сеть и энергетические системы."Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тем, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — цитирует The Telegraph слова Мартина.Отмечается, что правительство Британии получило письмо от NCSC, содержащее список неотложных действий, которые департаменты и должностные лица должны предпринять для защиты от кибератаки.