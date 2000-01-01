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22.04 10:50   MIGnews.com

"Еш Атид": в Кнессете нет места террористам!

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и депутат Кнессета Константин Развозов заявили, что поддерживают инициативу об изгнании депутата Кнессета Ханин Зуаби из парламента.

"Ни один парламент в мире, кроме нашего не согласился бы на то, чтобы среди его депутатов был отъявленный террорист, призывающий к насильственным действиям и поддерживающий BDS. Таким как она не место в израильском парламенте!", - отметил Яир Лапид.

Депутат Кнессета Константин Развозов заявил в этой связи:

"Зуаби занимается провокациями, подстрекательством и в открытую поддерживает террор. На самом деле - она не является представителем израильских арабов в Кнессете, она вообще никого не представляет, кроме себя самой и ХАМАСа. И ее место – в тюрьме".
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