Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









22.04 10:38   MIGnews.com

"Кто убил инженера ХАМАСа? Может Джеймс Бонд?"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал убийство инженера ХАМАСа в Малайзии. Глава оборонного ведомства заявил, что тело 35-летнего Басема Фаади аль-Баташа не будет захоронено в Газе до тех пор, пока ХАМАС не вернет останки двух солдат ЦАХАЛА Хадара Гольдина и Орона Шауля.

Но при этом Либерман подчеркнул, что последнее слово остается за Египтом.

В интервью "Галей ЦАХАЛь" комментируя убийство Баташа, Либерман саркастически заявил, что "это убийство можно приписать Джеймсу Бонду".

Министр обороны добавил:

"Террористические группировки постоянно пытаются навредить Израилю. Требование предотвратить передачу тела [террориста] мне не ясно… мы передали Египту нашу позицию о том, что тело не будет передано через КПП Рафиах. Мы работаем по соответствующим каналам".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
"Еш Атид": в Кнессете нет места террористам!
10:16
Либерман - Ирану: тот кто угрожает, дорого заплатит за это
10:04
ЦАХАЛ задержал 19 террористов
09:35
Эрдоган предупредил президента Ирана
09:15
Группа бедуинов украла тонны мяса с завода
08:51
"Ликуд" отреагировал на заявление Портман
08:35
Сотни французских деятелей осудили антисемитизм
08:29
Софа Ландвер: я проглотила бриллиант, а потом его не нашла
07:18
Газа: столкновения между ФАТХом и ХАМАСом на похоронах
07:11
Либерман: Смерть палестинского подростка - на ХАМАСе
06:27
Рак будут выявлять при помощи татуировок
05:28
Британцу дали пожизненное за массовое заражение ВИЧ
04:28
Французу впервые в истории дважды пересадили лицо 
03:26
Земля находится под влиянием непредвиденной магнитной бури
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus