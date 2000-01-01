22.04 10:38 MIGnews.com

"Кто убил инженера ХАМАСа? Может Джеймс Бонд?"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал убийство инженера ХАМАСа в Малайзии. Глава оборонного ведомства заявил, что тело 35-летнего Басема Фаади аль-Баташа не будет захоронено в Газе до тех пор, пока ХАМАС не вернет останки двух солдат ЦАХАЛА Хадара Гольдина и Орона Шауля.Но при этом Либерман подчеркнул, что последнее слово остается за Египтом.В интервью "Галей ЦАХАЛь" комментируя убийство Баташа, Либерман саркастически заявил, что "это убийство можно приписать Джеймсу Бонду".Министр обороны добавил:"Террористические группировки постоянно пытаются навредить Израилю. Требование предотвратить передачу тела [террориста] мне не ясно… мы передали Египту нашу позицию о том, что тело не будет передано через КПП Рафиах. Мы работаем по соответствующим каналам".