"Кто убил инженера ХАМАСа? Может Джеймс Бонд?"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал убийство инженера ХАМАСа в Малайзии. Глава оборонного ведомства заявил, что тело 35-летнего Басема Фаади аль-Баташа не будет захоронено в Газе до тех пор, пока ХАМАС не вернет останки двух солдат ЦАХАЛА Хадара Гольдина и Орона Шауля.
Но при этом Либерман подчеркнул, что последнее слово остается за Египтом.
В интервью "Галей ЦАХАЛь" комментируя убийство Баташа, Либерман саркастически заявил, что "это убийство можно приписать Джеймсу Бонду".
Министр обороны добавил:
"Террористические группировки постоянно пытаются навредить Израилю. Требование предотвратить передачу тела [террориста] мне не ясно… мы передали Египту нашу позицию о том, что тело не будет передано через КПП Рафиах. Мы работаем по соответствующим каналам".