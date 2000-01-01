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flickr 22.04 09:49   MIGnews.com

Предсказавший победу Трампа аналитик говорит о победе Ле Пен

Основатель консалтинговой компании Gavekal Research Чарльз Гейв, который предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США, считает, лидер ультра-правых Марин Ле Пен выиграет президентские выборы во Франции. Об этом аналитик заявил в интервью Bloomberg.

"Движущая сила, которая стоит за популярностью Ле Пен, – это медленная реакция против Давоса (где проходят встречи Всемирного экономического форума – ред ). Такие же тенденции мы наблюдали в ситуации с Brexit и Трампом, но рынки не хотели верить", – сказал он, комментируя данные предвыборных опросов.

Последние опросы показывают, что Ле Пен немного уступает правоцентристу Эммануэлю Макрону, но опережает консерватора Франсуа Фийона.

Первый раунд выборов президента Франции пройдет в воскресенье 23 апреля. Эксперты прогнозирует, что понадобится второй тур, который намечен на 7 мая.

В отличие от большинства аналитиков Чарльз Гейв убежден, что во втором туре сторонники Фийона и значительная часть неопределившихся французов – а это, по некоторым оценкам, до 40% избирателей – отдадут свои голоса Ле Пен.

Аналитик также считает, что Макрону повредит то, что в глазах электората он связан с правительство нынешнего крайне непопулярного президента Франсуа Олланда, поэтому половина левых и правоцентристов вообще не придут голосовать во второму туре.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен обещает ужесточить миграционные правила, усилить охрану границ Франции вплоть до выхода из Шенгенского соглашения и даже поднимает вопрос членства в ЕС.
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