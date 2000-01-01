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Канцлер Австрии занялся доставкой пиццы23.04 04:46   MIGnews.com

Канцлер Австрии занялся доставкой пиццы

Канцлер Австрии Кристиан Керн решил увеличить свою популярность и пообщаться с людьми, разнося им пиццу. Но у многих австрийцев такой шаг вызвал недовольство, сообщает The Local.

В интернете было распространено видео, на котором Кристиан Керн приносит австрийцам пиццу, заказанную ими в одной из пиццерий, и разговаривает с ними об их проблемах.

"Я хочу знать, что движет людьми и чего они ожидают от политиков. К сожалению, никто не приходит ко мне в госканцелярию.... Так что у меня появилась хорошая идея прийти в ваш дом", - говорит Керн в видео.



Однако в социальных сетях австрийцы критикуют канцлера, в частности, за то, что первым "случайным" человеком, который получил пиццу, на самом деле является функционер партии Керна.

И хотя представитель партии Керна заявил, что ни один из людей на видео не знал о приходе канцлера, даже его партнеры по коалиции, правоцентристская "Народная партия", в своем заявлении отметили, что "любой может увидеть, что неожиданные визиты были надуманными".

Из-за этой ситуации в австрийских СМИ появились предположения, что Керн, который стал канцлером почти год назад, возможно, хочет досрочных выборов уже в этом году.
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