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НДИ против переноса выходного в Лаг бе-Омер 22.04 22:33   MIGnews.com

НДИ против переноса выходного в Лаг бе-Омер

Депутаты Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская и Одед Форер выразили протест против решения министра образования Нафтали Беннета отсрочить на один день празднование Лаг ба-Омера. Данное решение было принято под давлением ортодоксальных партий, которые заявили, что подготовка детей к разжиганию костров приведет к нарушению святости субботы (Лаг ба-Омер в этом году должен был начаться вечером на исходе субботы).

По словам Юлии Малиновской, родители детей школьного возраста в начале учебного года получают расписание каникул, по которому заранее планируют свое время.

"Количество выходных дней у школьников в нашей стране значительно превышает число отпускных дней их родителей. Это известная проблема, но ее почему-то полностью игнорируют в министерстве образования. Перенос выходного дня в Лаг бе-Омер - это капитуляция перед определенным сектором. Министр Беннет демонстративно закрывает глаза на то, что столь позднее предупреждение о переносе выходного создаст родителям массу проблем. Помимо наплевательского отношения к родителям, перенос выходного нанесет существенный ущерб израильской экономике. Все это происходит только потому, что у нас до сих пор не принят закон, регулирующий школьные каникулы. Этот недочет следует устранить как можно скорее", - указала Юлия Малиновская.

В свою очередь, Одед Форер заявил, что министерство просвещения должно перестать относиться к родителям детей с откровенным пренебрежением.

"Если кто-то в минпросе, отвечающий за расписание, допустил просчет и напутал с Лаг ба-Омером, то это его нужно отправить в отпуск, желательно бессрочный, а не всю израильскую экономику. Предупредить родителей о переносе выходного дня всего за две недели - это значит нанести серьезный экономический ущерб, за который будем расплачиваться все мы. Необходимо принять закон о школьных каникулах, чтобы не оставлять чиновникам и политикам место для импровизаций", - подчеркнул Одед Форер.

Напомним, что депутаты Юлия Малиновская и Одед Форер от имени фракции НДИ подали на рассмотрение Кнессета законопроект о школьных каникулах, который получил поддержку Форума родительских комитетов. В нем четко определены даты и сроки каникул, что облегчит жизнь ученикам, их родителям и учителям. Законопроект предусматривает также сокращение количества выходных дней, что будет существенным облегчением для многих родителей, которые вынуждены брать за свой счет выходные на работе из-за бесконечных каникул и праздников. Предлагаемый закон будет распространяться на всю систему школьного образования, начиная с 3-летнего возраста и до 12-го - выпускного класса.

пресс-служба партии НДИ
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