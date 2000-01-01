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23.04 07:12   MIGnews.com

"Прекратить ущемление русскоязычных в День независимости"

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") обратился к министру культуры и спорта в связи с тем, что уже несколько лет подряд в списках факелоносцев на праздновании Дня независимости Государства Израиль отсутствуют представители репатриантов из стран бывшего СССР. За последние 4 года среди 56 человек в этих списках была лишь одна русскоязычная израильтянка.

В своём обращении к министру Константин Развозов подчеркнул, что на национальной церемонии зажжения факелов должны быть достойно представлены все слои израильского общества. Вместе с тем, вот уже несколько лет в списках зажигающих факелы нет репатриантов из стран бывшего СССР.

По словам Константина Развозова, среди миллионной русскоязычной общины есть множество достойных представителей, которые вносят значительный вклад в израильское общество и оказывают влияние на различные сферы жизни нашей страны. Они так же могут быть удостоены чести зажечь факел на торжественной национальной церемонии.
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